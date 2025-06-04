رمز SWIFT لـ BRAC Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك BRAC Bank في بنجلاديش هو BRAKBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BRAC Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BRAKBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.