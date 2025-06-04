رمز SWIFT لـ Bangladesh Bank في بنجلاديش

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bangladesh Bank في بنجلاديش هو BBHOBDDHXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في بنجلاديش، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bangladesh Bank في بنجلاديش، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBHOBDDHXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.