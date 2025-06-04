رمز SWIFT لـ Khaleeji Bank في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Khaleeji Bank في البحرين هو KHCBBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Khaleeji Bank في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام KHCBBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.