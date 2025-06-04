رمز SWIFT لـ HSBC Middle East Bahrain في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك HSBC Middle East Bahrain في البحرين هو BBMEBHBXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب HSBC Middle East Bahrain في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBMEBHBXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.