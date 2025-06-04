رمز SWIFT لـ Gulf International Bank في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Gulf International Bank في البحرين هو GULFBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Gulf International Bank في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام GULFBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.