رمز SWIFT لـ Central Bank of Bahrain في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Central Bank of Bahrain في البحرين هو BMAGBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Central Bank of Bahrain في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BMAGBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.