رمز SWIFT لـ BNP Paribas Bahrain في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك BNP Paribas Bahrain في البحرين هو BNPABHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BNP Paribas Bahrain في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BNPABHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.