رمز SWIFT لـ Bahrain Development Bank في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bahrain Development Bank في البحرين هو BDBBBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bahrain Development Bank في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BDBBBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.