رمز SWIFT لـ BBK في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك BBK في البحرين هو BBKUBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BBK في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BBKUBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.