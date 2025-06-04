رمز SWIFT لـ Al Salam Bank Bahrain في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Al Salam Bank Bahrain في البحرين هو ALSABHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Al Salam Bank Bahrain في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ALSABHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.