رمز SWIFT لـ Ahli United Bank في البحرين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ahli United Bank في البحرين هو AUBBBHBMXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في البحرين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ahli United Bank في البحرين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AUBBBHBMXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.