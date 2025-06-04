رمز SWIFT لـ Ziraat Bank Azerbaijan في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ziraat Bank Azerbaijan في أذربيجان هو TCZBAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ziraat Bank Azerbaijan في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TCZBAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.