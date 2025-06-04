رمز SWIFT لـ TuranBank في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك TuranBank في أذربيجان هو TURAAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب TuranBank في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام TURAAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.