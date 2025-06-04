رمز SWIFT لـ Pasha Bank في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Pasha Bank في أذربيجان هو PAHAAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Pasha Bank في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PAHAAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.