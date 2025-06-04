رمز سويفت الرئيسي لبنك Kapital Bank في أذربيجان هو AIIBAZ2XXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Kapital Bank في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AIIBAZ2XXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.