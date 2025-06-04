رمز SWIFT لـ Bank Respublika في أذربيجان

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank Respublika في أذربيجان هو BRESAZ22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أذربيجان، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank Respublika في أذربيجان، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BRESAZ22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.