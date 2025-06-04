رمز SWIFT لـ Suncorp في أستراليا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Suncorp في أستراليا هو METWAU4BXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أستراليا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Suncorp في أستراليا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام METWAU4BXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.