رمز SWIFT لـ Macquarie Bank في أستراليا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Macquarie Bank في أستراليا هو MACQAU2SXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أستراليا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Macquarie Bank في أستراليا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام MACQAU2SXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.