رمز SWIFT لـ Bank of China Australia في أستراليا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of China Australia في أستراليا هو BKCHAU2SXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أستراليا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of China Australia في أستراليا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BKCHAU2SXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.