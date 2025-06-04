رمز SWIFT لـ AMP Bank في أستراليا

رمز سويفت الرئيسي لبنك AMP Bank في أستراليا هو AMPBAU2SXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أستراليا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AMP Bank في أستراليا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AMPBAU2SXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.