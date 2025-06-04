رمز SWIFT لـ RBC Aruba في أروبا

رمز سويفت الرئيسي لبنك RBC Aruba في أروبا هو RBTTAWAWXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أروبا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب RBC Aruba في أروبا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام RBTTAWAWXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.