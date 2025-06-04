رمز SWIFT لـ Caribbean Mercantile Bank في أروبا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Caribbean Mercantile Bank في أروبا هو CMBAAWAXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أروبا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Caribbean Mercantile Bank في أروبا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CMBAAWAXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.