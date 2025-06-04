رمز SWIFT لـ Aruba Bank في أروبا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Aruba Bank في أروبا هو ARUBAWAXXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أروبا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Aruba Bank في أروبا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARUBAWAXXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.