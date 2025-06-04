رمز SWIFT لـ VTB Armenia في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك VTB Armenia في أرمينيا هو ARMJAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب VTB Armenia في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARMJAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.