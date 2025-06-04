رمز SWIFT لـ Evocabank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Evocabank في أرمينيا هو PRMLAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Evocabank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PRMLAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.