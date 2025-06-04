رمز SWIFT لـ Evocabank في أرمينيا
رمز SWIFT/BIC لـ Evocabank هو PRMLAM22XXX. مع ذلك، قد يستخدم Evocabank رموز SWIFT/BIC مختلفة حسب الخدمة أو الفرع. إذا لم تكن متأكدًا من الرمز المناسب، يُرجى التواصل مع المستلم أو التواصل مع Evocabank مباشرةً.
PRMLAM22XXX
اسم البنك
EVOCABANK CJSC
رمز السرعة
PRMLAM22XXX
عنوان
HANRAPETUTYAN STR 44/2
مدينة
YEREVAN
دولة
ARMENIA
هذا هو رمز SWIFT/BIC الرئيسي لـ Evocabank في Armenia
حول PRMLAM22XXX
رمز سويفت الرئيسي لبنك Evocabank في أرمينيا هو PRMLAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Evocabank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام PRMLAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.
استخدام PRMLAM22XXX
يمكنك استخدام رمز SWIFT/BIC الرئيسي لبنك Evocabank PRMLAM22XXX في الحالات التالية:
إرسال حوالة مالية دولية إلى Evocabank في أرمينيا
عدم تقديم المستلم رمز SWIFT/BIC خاص بالفرع
يُعالج بنك Evocabank الدفعة مركزيًا من خلال مكتبه الرئيسي
يُرجى استخدام رمز SWIFT/BIC افتراضي شائع الاستخدام
تحقق من دفع SWIFT الخاص بك بحثًا عن الأخطاء
قبل إرسال دفعة سويفت، تأكد جيدًا من تطابق رمز سويفت مع بنك المستلم، ومن إدخال رقم الحساب واسمه بشكل صحيح. حتى الأخطاء البسيطة قد تؤخر أو تمنع التحويل. تواصل مع بنكك إذا أجريت تحويلًا بتفاصيل غير صحيحة.
هل تستلم الدفعة إلى Evocabank في أرمينيا؟
لاستلام دفعة دولية إلى حسابك في Evocabank في أرمينيا، ستحتاج إلى إدخال رمز SWIFT/BIC الصحيح، ورقم الحساب، وبيانات مصرفية أخرى. تأكد من أن المُرسِل لديه المعلومات الصحيحة لتجنب أي تأخير.
الأسئلة الشائعة
رمز سويفت للمكتب الرئيسي لبنك Evocabank هو PRMLAM22XXX. يُستخدم هذا الرمز عادةً للتحويلات البنكية الدولية إلى مقر البنك الرئيسي في {{city}}. وهو يُحدد هوية Evocabank في شبكة سويفت، مما يضمن توجيه الأموال إلى المؤسسة المالية الصحيحة.
إذا كنت لا تعرف رمز سويفت الخاص بفرعك المحلي، يمكنك عادةً استخدام رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي (PRMLAM22XXX) لاستلام المدفوعات الدولية. مع ذلك، يُفضل التأكد من مصرفك لتجنب أي تأخير محتمل. يمكنك العثور على الرمز الصحيح من خلال مراجعة بوابة الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو التواصل مع خدمة العملاء، أو مراجعة كشف حساب مصرفي حديث.
نعم، يُعدّ استخدام رمز سويفت الخاص بالمكتب الرئيسي (PRMLAM22XXX) آمنًا بشكل عام لاستلام المدفوعات الدولية، خاصةً إذا لم يكن لدى فرعك المحلي رمز مخصص. سيظل بإمكان Evocabank توجيه الأموال إلى حسابك باستخدام رقم حسابك الكامل وبيانات تعريفية أخرى. مع ذلك، يُرجى دائمًا التحقق من هذا النهج مع مصرفك، خاصةً في المعاملات الكبيرة.
للعثور على رمز سويفت الصحيح لفرعك في Evocabank، لديك بعض الخيارات:
استخدم أداة البحث عن رمز سويفت للفرع - أسهل طريقة للتحقق مما إذا كان لفرعك رمز سويفت فريد أم يجب عليك استخدام رمز المكتب الرئيسي (PRMLAM22XXX).
سجّل دخولك إلى منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية لـ Evocabank وراجع تعليمات التحويل البنكي.
-تواصل مع فرعك المحلي أو اتصل بخدمة عملاء Evocabank.
اطلع على كشف حساب بنكي حديث أو دفتر شيكات، والذي قد يتضمن تفاصيل الدفع الدولي.
إذا لم يكن لفرعك رمز سويفت فريد، يمكنك عادةً استخدام PRMLAM22XXX.
إذا أدخلت رمز SWIFT خاطئًا:
قد تتأخر دفعتك أو تُرفض.
قد تُرسل الأموال إلى المؤسسة المالية الخطأ، وقد يستغرق استردادها بعض الوقت.
قد تفرض بعض البنوك رسومًا على المدفوعات المرتجعة أو الموجهة بشكل خاطئ.
لتجنب ذلك، تأكد دائمًا من رمز SWIFT ومعلومات الحساب قبل إرسال أي حوالة.
في معظم الحالات، ستحتاج إلى رمز سويفت لاستلام المدفوعات الدولية، إذ يُحدد البنك المُستقبِل ويضمن التوجيه الصحيح. وحسب البلد وطريقة التحويل، قد يحتاج المُرسِل أيضًا إلى تفاصيل إضافية مثل رقم حسابك، أو رقم التوجيه، أو رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
نعم، عادةً ما يمتلك بنك Evocabank رمز سويفت رئيسيًا (PRMLAM22XXX) بالإضافة إلى رموز سويفت خاصة بفروع محددة في مواقع محددة. إذا تمكنت من العثور على رمز سويفت لفرعك المحلي، فمن الأفضل استخدامه لضمان دقة التوجيه. إذا لم يكن لفرعك رمز فريد أو كنت غير متأكد، فإن استخدام الرمز الرئيسي مقبول عمومًا لاستلام المدفوعات الدولية.
PRMLAM22XXX هو رمز سويفت القياسي المستخدم في المكتب الرئيسي لبنك Evocabank في {{city}}. قد يكون لدى كيانات أخرى في Evocabank، مثل فروعها في دول أو وحدات أعمال مختلفة، رموز سويفت خاصة بها، خاصةً لعمليات الشركات أو الخدمات المصرفية الاستثمارية. يكمن الاختلاف في الموقع أو الغرض التجاري، ولكن بالنسبة لمعظم التحويلات الشخصية والتجارية الصغيرة إلى أرمينيا، فإن PRMLAM22XXX هو الرمز الصحيح والكافي.
Disclaimer
The SWIFT codes, bank names, addresses, and other related information provided on this page are for general information purposes only. While we strive to ensure accuracy, Xe does not guarantee that the information is complete, current, or error-free. The details may change without notice and may not reflect the latest data available from the respective financial institutions.
Xe makes no representations regarding the legal standing, regulatory status, or operational integrity of any bank, financial institution, or intermediary listed. We do not endorse or verify the legitimacy of any entity included, nor do we assume any responsibility for your use of the information provided.
Any financial transactions or decisions undertaken based on this information are done at your own risk. Xe will not be liable for any loss, delay, or damages resulting from reliance on the data, nor from any dealings with third parties whose information is displayed on this site.
We recommend that you independently verify all details with the relevant financial institution before initiating any transaction.
This disclaimer is provided in English only and has not been translated. While the rest of this page may appear in your selected language, the legal disclaimer remains in English to preserve its accuracy and intent.