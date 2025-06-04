رمز SWIFT لـ Converse Bank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Converse Bank في أرمينيا هو COVBAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Converse Bank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام COVBAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.