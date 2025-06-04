رمز SWIFT لـ Ardshinbank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Ardshinbank في أرمينيا هو ASHBAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Ardshinbank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ASHBAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.