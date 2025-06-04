رمز SWIFT لـ AraratBank في أرمينيا

رمز سويفت الرئيسي لبنك AraratBank في أرمينيا هو ARMCAM22XXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أرمينيا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب AraratBank في أرمينيا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ARMCAM22XXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.