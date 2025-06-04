رمز SWIFT لـ Supervielle في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Supervielle في الأرجنتين هو BSUPARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Supervielle في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSUPARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.