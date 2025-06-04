رمز SWIFT لـ Santander Argentina في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Santander Argentina في الأرجنتين هو BSCHARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Santander Argentina في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSCHARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.