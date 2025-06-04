رمز SWIFT لـ Banco Patagonia في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Patagonia في الأرجنتين هو BSUDARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Patagonia في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BSUDARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.