رمز SWIFT لـ Banco Macro في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Macro في الأرجنتين هو BOSUARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Macro في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BOSUARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.