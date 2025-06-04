رمز SWIFT لـ Banco de la Nacion Argentina في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de la Nacion Argentina في الأرجنتين هو NACNARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de la Nacion Argentina في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام NACNARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.