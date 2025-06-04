رمز SWIFT لـ Banco Hipotecario في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Hipotecario في الأرجنتين هو BHIPARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Hipotecario في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BHIPARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.