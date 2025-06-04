رمز SWIFT لـ Galicia MAS في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك Galicia MAS في الأرجنتين هو BACOARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Galicia MAS في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BACOARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.