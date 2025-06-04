رمز SWIFT لـ BBVA Argentina في الأرجنتين

رمز سويفت الرئيسي لبنك BBVA Argentina في الأرجنتين هو BFRPARBAXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الأرجنتين، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب BBVA Argentina في الأرجنتين، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BFRPARBAXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.