رمز SWIFT لـ Antigua Commercial Bank في أنتيجوا وباربودا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Antigua Commercial Bank في أنتيجوا وباربودا هو ANCBAGAGXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنتيجوا وباربودا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Antigua Commercial Bank في أنتيجوا وباربودا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ANCBAGAGXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.