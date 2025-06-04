رمز SWIFT لـ National Commercial Bank of Anguilla في أنجيلا

رمز سويفت الرئيسي لبنك National Commercial Bank of Anguilla في أنجيلا هو ANGUAIAIXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجيلا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب National Commercial Bank of Anguilla في أنجيلا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام ANGUAIAIXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.