رمز SWIFT لـ Banco de Poupanca e Credito في أنجولا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco de Poupanca e Credito في أنجولا هو BPCLAOLUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجولا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco de Poupanca e Credito في أنجولا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BPCLAOLUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.