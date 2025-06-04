رمز SWIFT لـ Banco Keve في أنجولا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Keve في أنجولا هو BRDKAOLUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجولا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Keve في أنجولا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BRDKAOLUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.