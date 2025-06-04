رمز SWIFT لـ Banco Economico في أنجولا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Economico في أنجولا هو BESCAOLUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجولا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Economico في أنجولا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BESCAOLUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.