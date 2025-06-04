رمز SWIFT لـ Banco Angolano de Investimentos في أنجولا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banco Angolano de Investimentos في أنجولا هو BAIPAOLUXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أنجولا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banco Angolano de Investimentos في أنجولا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BAIPAOLUXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.