رمز SWIFT لـ Credit Andorra في أندورا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Credit Andorra في أندورا هو CRDAADADXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أندورا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Credit Andorra في أندورا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام CRDAADADXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.