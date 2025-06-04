رمز SWIFT لـ Autoritat Financera Andorrana في أندورا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Autoritat Financera Andorrana في أندورا هو AFADADADXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أندورا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Autoritat Financera Andorrana في أندورا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AFADADADXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.