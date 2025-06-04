رمز SWIFT لـ Andbank في أندورا

رمز سويفت الرئيسي لبنك Andbank في أندورا هو BACAADADXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في أندورا، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Andbank في أندورا، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BACAADADXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.