رمز SWIFT لـ Gulf Bank Algeria في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Gulf Bank Algeria في الجزائر هو AGUBDZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Gulf Bank Algeria في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام AGUBDZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.