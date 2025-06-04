رمز SWIFT لـ Banque du Maghreb Arabe في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque du Maghreb Arabe في الجزائر هو BMICDZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque du Maghreb Arabe في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BMICDZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.