رمز SWIFT لـ Banque Exterieure d'Algerie في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque Exterieure d'Algerie في الجزائر هو BEXADZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque Exterieure d'Algerie في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BEXADZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.