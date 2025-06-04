رمز SWIFT لـ Banque de Developpement Local في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Banque de Developpement Local في الجزائر هو BDLODZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Banque de Developpement Local في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BDLODZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.