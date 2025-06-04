رمز SWIFT لـ Bank of Algeria في الجزائر

رمز سويفت الرئيسي لبنك Bank of Algeria في الجزائر هو BALGDZALXXX. يُحدد هذا الرمز المكتب الرئيسي للبنك للمدفوعات الدولية في الجزائر، ويُستخدم عادةً عندما لا يكون رمز الفرع مطلوبًا أو متاحًا. إذا كنت تُرسل الأموال إلى حساب Bank of Algeria في الجزائر، ولم يُقدّم المستلم رمز سويفت للفرع المحلي، فإن استخدام BALGDZALXXX يُعدّ عادةً خيارًا آمنًا وموثوقًا.